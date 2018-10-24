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Ödüllü burun affetmiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 08:17 | Son Güncelleme

MERSİN'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina', bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

Ödüllü burun affetmiyor

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina', bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.
Kent girişinde durdurulan TIR'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Narkotik köpeği 'Tina', aracın malzeme deposuna tepki verdi. Yapılan aramada, buraya gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroin ele geçirildi. Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.'yı gözaltına aldı.
Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevk edileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

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Ödüllü burun affetmiyorÖdüllü burun affetmiyorÖdüllü burun affetmiyorÖdüllü burun affetmiyor

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