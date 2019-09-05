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Ödüllü film ‘Kız Kardeşler’ 13 Eylül’de sinemalarda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Emin Alper’in ödüllü filmi ‘Kız Kardeşler’ 13 Eylül’de sinemalarda.Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, son olarak Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü ve CICAE dağıtım ödülüyle dönen Emin Alper’in yeni filmi Kız Kardeşler, 13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.Türkiye prömiyerini 38.

Emin Alper’in ödüllü filmi ‘Kız Kardeşler’ 13 Eylül’de sinemalarda.
Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan, son olarak Saraybosna Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü ve CICAE dağıtım ödülüyle dönen Emin Alper’in yeni filmi Kız Kardeşler, 13 Eylül’de Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.
Türkiye prömiyerini 38. İstanbul Film Festivali’nde Nisan ayında yapan film festivalde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), En İyi Müzik ve FIPRESCI ödüllerini kazanmıştı.
Annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alan filmin başrollerinde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer yer alıyor.
Türkiye-Almanya-Hollanda-Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler’in yapımcılığı Liman Film ve NuLook Production tarafından gerçekleştirildi. Görüntü yönetmenliğini Emre Erkmen’in, yapım tasarımını ise İsmail Durmaz’ın üstlendiği filmin kurgusunda Çiçek Kahraman’ın imzası bulunuyor.

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