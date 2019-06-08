Ödüllü fotoğrafçı hemşire çekiyor hastaları renklendiriyor

Fotoğrafa sevdasını görev yaptığı hastanede tedavi gören hastaların da faydasına sunan Yazar, bilgisayardan kara kalem çalışması şeklinde çıktısını aldığı eserleri hastalarının renklendirmesini sağlıyor.

Geçen yıl, Fotoğraf Sanatı Uluslararası Federasyonu (FIAP) tarafından "Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Ödülü"ne layık görülen Yazar, farklı kategorilerde birçok ulusal ve uluslararası ödül de aldı.

Çeşitli sağlık kurumu ve kuruluşlarında 29 yıldır hemşire olarak görev yapan Yazar, 2010 yılında merakla başladığı fotoğrafçılıkta hayalinin ötesinde konuma ulaştı. Fotoğraflarında özgün eserler ortaya koymak amacıyla bu alanda eğitim alan Yazar, hemşirelik görevini sürdürürken Haliç Üniversitesinde fotoğraf ve video alanında yüksek lisansını tamamladı.

Yazar'ın objektifine yansıyan karelerin siyah beyaz çıktılarını renklendiren hastalar, bu eserlere kendi iç dünyalarını yansıtırken yüzleri de gülüyor.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de fotoğrafçılık alanında yüksek lisans yapan ve çok sayıda ödüle sahip hemşire Derya Yazar, sanatıyla görev yaptığı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki hastaların tedavisine olumlu katkı sağlıyor.

Yazar, kendi özgün renk ve desenlerini boyama kağıdına yansıtan hastaların böylece sosyalleşmelerine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Yazar, sanatsal çalışma yaptığı 8 ülkede kaydettiği fotoğrafların Nevşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki hastalarca etkinlik saatlerinde boyandığını, ortaya çıkacak çalışmaları "Dünyanın Sessiz Renkleri" adlı sergide görücüye çıkaracağını belirtti.

İstedikleri renkleri kullanarak boyama yapmanın hastaları mutlu ettiğini anlatan Yazar, "Fotoğraflarımı kara kaleme çevirip onları hastaların kendi özgün renk ve desenleriyle boyamalarını sağladık. Özveri ve sevginin güzel kapılar açtığına inanıyorum. Onlar da boyadıkça keyif almaya başladılar." dedi.

Hastaların fotoğraflarını renklendirmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yazar, fotoğraf sanatı ile uğraşmaya başladığında çeşitli hayaller kurduğunu, bugün geldiği noktanın hayallerinin de ötesine geçtiğini ifade etti.

- "Fotoğraf benim için nefes almak gibi"

Fotoğraf sanatına yönelmesiyle hayata bakış açısının da değiştiğini, bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Yazar, mesai sonrası ve hafta sonları elinde fotoğraf makinesiyle Kapadokya bölgesindeki vadileri gezip saatlerce en iyi kareyi yakalamak için çaba harcadığını anlattı.