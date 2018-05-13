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Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

ÇUKUR HABERLERİ  | 13.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

Ay Yapım imzalı, sezona damgasını vuran 'Çukur'da sürprizler devam ediyor. 14 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 29'uncu bölümde başarılı oyuncu Selen Uçer, konuk oyuncu olarak ekran başındakilerle buluşacak.

Ödüllü oyuncu Selen Uçer Çukur dizisine katılıyor!

Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren fenomene dönüşen 'Çukur'da asıl mücadele şimdi başlarken, yeni yüzler de hikayeye dahil oluyor. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer'in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.

selen uçer

'Çukur'un yeni bölümü 14 Mayıs Pazartesi saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.

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Çukur selen uçer

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