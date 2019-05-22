Ödüllü piyanist Shikhiyev, konser alanına traktör römorkunda geldi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'un İskilip ilçesinde dünyaca ünlü ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için silah arkadaşları ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında 300 yıllık tarihi değirmenin önünde konser verdi. Shikhiyev, konser alanına traktör römorku üzerinde geldi. İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ünlü piyanist Tofig Shikhiyev, Yalak köyünde bulunan 300 yıllık su değirmeni önünde konser verdi. Konseri, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ziya Balcıoğlu ve davetliler izledi. Piyanist Shikhiyev, konser alanına traktör römorku üzerinde piyano çalarak geldi. Tarihi değirmen önünde kendisini bekleyen davetlilerin alkışladığı piyanistin konseri katılımcılardan ilgi gördü. İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev'i İskilip'te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

