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Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev ’Urfa Divanı’nı piyano ile icra etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Piyano Günleri’ kapsamında unutulmaz bir konser verdi.

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev ’Urfa Divanı’nı piyano ile icra etti

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Piyano Günleri’ kapsamında unutulmaz bir konser verdi. Shikhiyev konserde ’Urfa Divanı’nı piyano ile icra etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Piyano Günleri’ etkinlikleri kapsamında, ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev Şanlıurfa’da konser düzenledi. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sahneye çıkan ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, birbirinden güzel eserleri icra ederken, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Shikhiyev konser sonunda davetlilere sürpriz yaparak, Urfa Divanı’nı ilk kez piyanoyla icra etti ve uzun süre ayakta alkışlandı.
Piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Shikhiyev, "Kökleri tarihin en derinlerine kadar dayanan böylesine bir şehirde ve yine böylesine tarihi bir mekanda konser vermek benim için çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev ’Urfa Divanı’nı piyano ile icra etti

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev ’Urfa Divanı’nı piyano ile icra etti

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