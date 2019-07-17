HABER

Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da sahne alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Ödüllü sanatçı Garrett, İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Ünlü Alman keman virtüözü David Garrett, "Unlimited Live" dünya turnesi kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Sanatçı, Yapı Kredi ana sponsorluğunda, 21 Eylül'de Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Müzik otoritelerince yaşayan en önemli keman sanatçılarından biri kabul edilen Garrett, henüz 4 yaşındayken kardeşine hediye edilen kemanla müziğe adım attı. Bir yıl içinde keman çalmayı öğrenen sanatçı, aynı yıl girdiği bir müzik yarışmasını kazandı.

David Garrett, 7 yaşındayken düzenli resitaller vermeye başladı, 13 yaşındayken 2 CD kaydetti.

Genç sanatçı, Londra'da Royal Collage Of Music'teki eğitiminin ardından New York'ta Julliard School'da eğitimine devam etti.

"Flight of The Bumblebee" adlı şarkıyı bir dakika 6,56 saniyede yani saniyede 13 nota basarak yorumlayan Garrett, 2008'de Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı" olarak geçti.

Garrett, klasik eserlerin dışında "November Rain", "Nothing Else Matters", "Viva la Vida", "Hey Jude" gibi ünlü rock ve pop eserlerini kendine özgü tarzıyla yorumlayarak hayran kitlesini katladı.

Bugüne kadar Hong Kong, Almanya, Meksika, Tayvan, Brezilya ve Singapur'un da aralarında olduğu çok sayıda ülkede konser veren sanatçı, kariyeri boyunca 24 altın ve 16 platin plak kazandı.

Konser, Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonuyla sanatseverlerle buluşacak.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Çeşme açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandıÇeşme açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı
Çocuk yüzücüler, olimpiyatlara katılmak için hazırlanıyorÇocuk yüzücüler, olimpiyatlara katılmak için hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
David Garrett konser

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Böyle görüntülendi

10 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Su kanalından geçerek apartmanlarına giriyorlar

Apartmanlarına gidebilmek için öyle bir yol kullanıyorlar ki...

Son dakika! Mürted'e 14'üncü uçak indi

MSB açıkladı! Bir uçak daha indi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs traktörle çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Özel Fener Rum Lisesi ve Ortaokulu 565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

565 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.