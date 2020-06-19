Ödüllü siyah porno yıldızından ilginç açıklamalar!

Jason Thomas ya da bilinen ismiyle Jason Luv, modellik yaparken porno film yapımcısı tarafından keşfedilmeden önce uzun yıllar deniz piyadelerinde keskin nişancı olarak görev yaptı. En ünlü kadın porno yıldızlarının yanında rol aldı. Videolarının 650 milyondan fazla izlenmesiyle birlikte artık kendi film şirketinin sahibi ve artık kamera arkasına geçti.
Jason’un çocukluğu Louisiana’da yoksulluk içinde geçti, ancak okuldaki durumunu geliştirmek için yılmaksızın çalıştı. Kendisini spor bağımlısı olarak tanımlayan Jason 18 yaşına gelene kadar kimseyle seks yapmadı; fakat güçlü rekabetçi yapısı onu sektördeki en iyilerden biri haline getirdi ve birçok ödül kazandı.
35 yaşına kadar işinde oldukça başarılı olan Jason, sektördeki ırksal fetişleştirme ve ırkçılığın oyuncular üzerinde kazandıkları para, kişisel ilişkiler gibi alanlarda büyük etkisi olduğunu belirterek “En üst seviye oyuncular için sahne başına ödenen para 1000 – 2000 dolar arasıdır. Irklar arası pornolarda kadınlar için bu rakam üç hatta on kat daha fazla olabilir. Çünkü siyah erkekler fetiş olarak görülüyor ve siyah erkeklerle sahne çeken kadınların çok sayıda beyaz hayranı oluyor. Siyah bir erkekle sahne çeken birçok kadın oyuncunun ailesi çocuklarını reddetti” dedi.” dedi.
Bir porno yıldızıyla etkileşime geçtiği için ve siyah biriyle bir sahenede oynamayı seçtiği için insanları reddetmenin oldukça saldırgan bir tutum olduğunu söyleyen Jason, fetiş haline getirilmesi ve sektörde kendisini bir et parçası gibi hissettirilmesi hakkında “Alt tarafımda sahip olduklarım bana para kazandırıyor” dedi.
Sektörde en iyi olmanın oyuncular arasındaki kimyaya bağlı olduğunu söyleyen Jason, tanıdığı herkesin porno yıldızlarına yakın olma eğilimi gösterdiğini söyledi. Jason geçen yıl eşiyle tanıştıktan sonra daha büyük projelerde yer alması gerektiğine ve imajını en üst düzeye çıkarması gerektiğine karar vererek kamera önünden ayrılmaya karar verdi. Erkek modellerle çalışmak, yeni yeteneklerin kadın içerik üreticileri kadar iyi olabilmeleri için gerekenleri sağlayabilmek için Fliqq adlı kendi şirketini kurdu.