Ödüllü siyah porno yıldızından ilginç açıklamalar!

Jason Thomas ya da bilinen ismiyle Jason Luv, modellik yaparken porno film yapımcısı tarafından keşfedilmeden önce uzun yıllar deniz piyadelerinde keskin nişancı olarak görev yaptı. En ünlü kadın porno yıldızlarının yanında rol aldı. Videolarının 650 milyondan fazla izlenmesiyle birlikte artık kendi film şirketinin sahibi ve artık kamera arkasına geçti.

Jason’un çocukluğu Louisiana’da yoksulluk içinde geçti, ancak okuldaki durumunu geliştirmek için yılmaksızın çalıştı. Kendisini spor bağımlısı olarak tanımlayan Jason 18 yaşına gelene kadar kimseyle seks yapmadı; fakat güçlü rekabetçi yapısı onu sektördeki en iyilerden biri haline getirdi ve birçok ödül kazandı.

35 yaşına kadar işinde oldukça başarılı olan Jason, sektördeki ırksal fetişleştirme ve ırkçılığın oyuncular üzerinde kazandıkları para, kişisel ilişkiler gibi alanlarda büyük etkisi olduğunu belirterek “En üst seviye oyuncular için sahne başına ödenen para 1000 – 2000 dolar arasıdır. Irklar arası pornolarda kadınlar için bu rakam üç hatta on kat daha fazla olabilir. Çünkü siyah erkekler fetiş olarak görülüyor ve siyah erkeklerle sahne çeken kadınların çok sayıda beyaz hayranı oluyor. Siyah bir erkekle sahne çeken birçok kadın oyuncunun ailesi çocuklarını reddetti” dedi.” dedi.