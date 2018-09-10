Ödüllü Spider-Man yarışması başladı!

7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştiren Marvel's Spider-Man, birçok oyuncu tarafından geçer not almayı başardı.

Hazır oyuna karşı heyecan devam ederken resmi PlayStation Türkiye Forumu'da boş durmayarak bir yarışma düzenleme kararı aldı.

Temel olarak yarışma ''Fotoğraf Modu'' üzerine kurulu. Hünerlerinizi konuşturup oyun içerisinde yer alan "Fotoğraf Modu" ile en yaratıcı kareleri yakalamaya çalışacaksınız.

Yarışma gereği sizlerden "En yaratıcı çizgi roman kapağını" tasarlamanız istenmekte. Kim bilir, belki de içinizde bir Alex Ross, Fiona Staples veya bir Todd McFarlane saklıdır.

Yarışmanın kurallarına gelecek olursak;

Görsel, oyun içinde yer alan "fotoğraf modu" ile düzenlenmelidir. Her yarışmacı tek bir görsel ile katılabilir. Görsel, spoiler içeriyorsa lütfen "spoiler" butonu içine almayı unutmayınız. Görsel, size ait olmalıdır. Başka oyuncuların görsellerini lütfen kullanmayınız. Topluluk yöneticisi ve MVP'lerden oluşan jüri, üç kazanan belirleyecek ve kazananlar sürpriz ödülün sahibi olacaklardır. Yarışma 30 Eylül 2018 günü sona erecektir.

Ödüllü Marvel's Spider-Man yarışması sizi bekliyor!

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