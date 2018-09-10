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Ödüllü Spider-Man yarışması başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştiren Marvel's Spider-Man için PlayStation Türkiye Forum'u ödüllü yarışma düzenlemekte. İşte detaylar!

Ödüllü Spider-Man yarışması başladı!

7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştiren Marvel's Spider-Man, birçok oyuncu tarafından geçer not almayı başardı.

Hazır oyuna karşı heyecan devam ederken resmi PlayStation Türkiye Forumu'da boş durmayarak bir yarışma düzenleme kararı aldı.

Temel olarak yarışma ''Fotoğraf Modu'' üzerine kurulu. Hünerlerinizi konuşturup oyun içerisinde yer alan "Fotoğraf Modu" ile en yaratıcı kareleri yakalamaya çalışacaksınız.

Yarışma gereği sizlerden "En yaratıcı çizgi roman kapağını" tasarlamanız istenmekte. Kim bilir, belki de içinizde bir Alex Ross, Fiona Staples veya bir Todd McFarlane saklıdır.

Yarışmanın kurallarına gelecek olursak;

Görsel, oyun içinde yer alan "fotoğraf modu" ile düzenlenmelidir.
Her yarışmacı tek bir görsel ile katılabilir.
Görsel, spoiler içeriyorsa lütfen "spoiler" butonu içine almayı unutmayınız.
Görsel, size ait olmalıdır. Başka oyuncuların görsellerini lütfen kullanmayınız.
Topluluk yöneticisi ve MVP'lerden oluşan jüri, üç kazanan belirleyecek ve kazananlar sürpriz ödülün sahibi olacaklardır.
Yarışma 30 Eylül 2018 günü sona erecektir.

Ödüllü Marvel's Spider-Man yarışması sizi bekliyor!
video:

Fotoğraf Moduna Nasıl Ulaşırım?

Oyun içerisindeyken DualShock 4 yardımıyla "Start" düğmesine basarak dördüncü seçenek olan "Photo Mode"a tıklamanız yeterlidir.

Yarışma 30 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Şimdiden çalışmalarınıza başlamanızı öneririm. Yarışmanın bulunduğu ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: [Teknolojioku](7 Eylül'de PlayStation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştiren Marvel's Spider-Man, birçok oyuncu tarafından geçer not almayı başardı.

Hazır oyuna karşı heyecan devam ederken resmi PlayStation Türkiye Forumu'da boş durmayarak bir yarışma düzenleme kararı aldı.

Temel olarak yarışma ''Fotoğraf Modu'' üzerine kurulu. Hünerlerinizi konuşturup oyun içerisinde yer alan "Fotoğraf Modu" ile en yaratıcı kareleri yakalamaya çalışacaksınız.

Yarışma gereği sizlerden "En yaratıcı çizgi roman kapağını" tasarlamanız istenmekte. Kim bilir, belki de içinizde bir Alex Ross, Fiona Staples veya bir Todd McFarlane saklıdır.

Yarışmanın kurallarına gelecek olursak;

Görsel, oyun içinde yer alan "fotoğraf modu" ile düzenlenmelidir.
Her yarışmacı tek bir görsel ile katılabilir.
Görsel, spoiler içeriyorsa lütfen "spoiler" butonu içine almayı unutmayınız.
Görsel, size ait olmalıdır. Başka oyuncuların görsellerini lütfen kullanmayınız.
Topluluk yöneticisi ve MVP'lerden oluşan jüri, üç kazanan belirleyecek ve kazananlar sürpriz ödülün sahibi olacaklardır.
Yarışma 30 Eylül 2018 günü sona erecektir.

Ödüllü Marvel's Spider-Man yarışması sizi bekliyor!
video:

Fotoğraf Moduna Nasıl Ulaşırım?

Oyun içerisindeyken DualShock 4 yardımıyla "Start" düğmesine basarak dördüncü seçenek olan "Photo Mode"a tıklamanız yeterlidir.

Yarışma 30 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek. Şimdiden çalışmalarınıza başlamanızı öneririm. Yarışmanın bulunduğu ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
spider man playstation 4

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