HABER

Ödüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 08:46 | Son Güncelleme

MERSİN'de, polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada, dingilllerinin içine gizlenmiş 69 parça halinde 18 kilo eroin ele geçirildi.

Ödüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada, dingilllerinin içine gizlenmiş 69 parça halinde 18 kilo eroin ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Sube Müdürlüğü dedektifleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucunun getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gelen bir TIR'ı, Mersin girişinde durdurdu. TIR, kent girişinde elle ve gözle yapılan ilk aramasının ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.
Burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina', TIR'ın dingillerine tepki verdi. Ekipler bunun üzerine iş makineleri ile dingilleri parçalayarak içine gizlenen 69 paket halindeki 18 kilo eroini ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulurken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ödüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladıÖdüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladıÖdüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladıÖdüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladı

PARTNER50 ilin kaderini değiştirecek proje50 ilin kaderini değiştirecek proje
Mersin polisi kaçak akaryakıta izin vermediMersin polisi kaçak akaryakıta izin vermedi
Namus kavgası kanlı bitti: 2 ölüNamus kavgası kanlı bitti: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Berrak Tüzünataç'a ne oldu? Sevgilisi Birkan Sokullu yanıt verdi!

Berrak Tüzünataç'a ne oldu? Sevgilisi Birkan Sokullu yanıt verdi!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya hala yazı yaşıyor!

Alanya hala yazı yaşıyor!

Namus kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Namus kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Şanlıurfa'da Suriyeli şahıs dehşet saçtı! Küçük çocuğa bıçak ve sopayla saldırdı!

Şanlıurfa'da Suriyeli şahıs dehşet saçtı! Küçük çocuğa bıçak ve sopayla saldırdı!

Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.