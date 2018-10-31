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Ödüllü 'Tina', 18 kilo eroinin bulunmasını saladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

MERSİN'de, polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada, dingilllerinin içine gizlenmiş 69 parça halinde 18 kilo eroin ele geçirildi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, polis ekiplerinin durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Tina' ile yapılan aramada, dingilllerinin içine gizlenmiş 69 parça halinde 18 kilo eroin ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Sube Müdürlüğü dedektifleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucunun getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gelen bir TIR'ı, Mersin girişinde durdurdu. TIR, kent girişinde elle ve gözle yapılan ilk aramasının ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina', TIR'ın dingillerine tepki verdi. Ekipler bunun üzerine iş makineleri ile dingilleri parçalayarak içine gizlenen 69 paket halindeki 18 kilo eroini ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konulurken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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