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  4. Ödüllü Türk mühendis Mehmet Yontar, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı

Ödüllü Türk mühendis Mehmet Yontar, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı

26.02.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Ödüllü Türk mühendis Mehmet Yontar, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı gençler arasına girerek, 1940’lı yılların sonunda ABD’ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gelen yüksek makina mühendisi Mehmet Yontar, 97 yaşında vefat ettiği New Jersey eyaletinde defnedildi.

Yontar'ın kuzeni Coşkun Ünal, 1948’de ABD'ye eğitim için gelen ve üstün başarılarından dolayı bir çok ödüle layık görülen Mehmet Yontar'ın, New jersey eyaletinde, ileri yaşa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Ünal, Yontar'ın 45 yıldır yaşadığı Millburn kentindeki mezarlıkta toprağa verildiğini belirtti.

Yontar'ın Türk-Amerikan toplumunun en eski üyelerinden olduğunu dile getiren Ünal, "Kayıtlarda 1924 yazsa da gerçek doğum tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan daha eskiye gidiyor. Nüfusa geç yazdırılmış. Muhtemelen yaşı 100 civarında olmalı." şeklinde konuştu.

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK 3 GENÇ ARASINA GİRMİŞTİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğan ve harp okulunu 1. sırada bitirerek İstanbul'daki Robert Koleje askeri öğrenci olarak kayıt yaptıran Mehmet Yontar, üstün başarısından dolayı yurt dışına gönderilmeye hak kazanan 3 öğrenciden biri olarak 1949 yılında ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisansa kayıt yaptırdı.

Yüksek makina mühendisi olan Yontar, yüksek lisans programında ortaya koyduğu üstün başarısından dolayı, New York Liman İşletmesi (Port Authority) tarafından ABD'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) burslu olarak doktora eğitimi aldı.

Bir çok patenti bulunan Yontar'ın, New York'un banliyö tren vagonlarının teknik aksamında yaşanan büyük problemi mühendislik zekası ile çözüme kavuşturması dönemin Amerikan gazetelerinde haber olarak yer aldı.

Büyük katlı inşaatlarda oynar mekanizmalar üzerine tezi ile MIT doktora programına kabul edilen Türk mühendis, raylı sistemler konusundaki tecrübe ve kabiliyetinden dolayı 11 Eylül 2001'deki terör saldırısında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da baş mühendis olarak görev yaptı.

Kaynak: AA

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