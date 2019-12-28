Ödüllü yönetmen Çolak: İzleyeceğim filmin önce yönetmenini tanımaya çalışırım

İSTANBUL (DHA)- Başakşehir Belediyesi’nin kültür sanat sezonu klasiklerinden Film Okumaları’nda, Uluslararası Saidia Film Festivali’nde Grand Prix Büyük Ödülü’nü kazanan “Kapan” filmi ele alındı. Filmin yönetmeni ve senaristi Seyid Çolak, bir filmi izlemeden önce yönetmenini tanımaya çalıştığını söyledi.

Başakşehirli sinemaseverler, “Kapan” filmini, yönetmen ve senarist Seyid Çolak’la birlikte izledi. Dram türünde bir filmle ödül kazanan genç yönetmen, gösterimin ardından izleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

“BİRBİRİMİZİ GÖRMEDEN SENARYO YAZDIK”

Kapan filminin senaryosunu Güven Adıgüzel ile yazdıklarını ifade eden Seyid Çolak, “Senaryo yazım sürecinde bir araya hiç gelmedik. Güven Adıgüzel Bozcaada’da yaşıyor. Koordinasyon için sadece telefonda görüştük. Benim kaldığım yerden o devam etti. O bıraktı, ben yazdım. Senaryoyu böylece tamamladık.” dedi.

“GÖL BUZ TUTMADI, BUZ TUTAN GÖL BULDUK”

Filmin çekimlerinde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren Çolak, çekimlere başlamak için her yıl donan Beyşehir Gölü’nün buz tutmasını nisan ayına kadar beklediklerini söyledi. Göl buz tutmayınca filmin bazı sahnelerini Ardahan’daki Çıldır Gölü’nde çektiklerini anlatan Çolak, “Zordu ama keyifliydi. Zorluğu eğlenceye çevirdik ama buz ve suyla ilgili sahnelerde çok zorluk çektik. Bu çekimlerde bazı arkadaşlarımız hastalandı. Bazıları da sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı.” diye konuştu.