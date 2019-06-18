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Ödülünü almaya jandarma kıyafetiyle gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ genelinde ilkokul öğrenciler arasında düzenlenen ‘’Jandarma’’ konulu resim yarışmasında il üçüncüsü olan Kapaklı Sanayiciler İlkokulu öğrencisi Azra Havva Atuk, ilde düzenlenen ödül törenine jandarma kıyafetiyle gitti.Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180.

Ödülünü almaya jandarma kıyafetiyle gitti

Tekirdağ genelinde ilkokul öğrenciler arasında düzenlenen ‘’Jandarma’’ konulu resim yarışmasında il üçüncüsü olan Kapaklı Sanayiciler İlkokulu öğrencisi Azra Havva Atuk, ilde düzenlenen ödül törenine jandarma kıyafetiyle gitti.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın 180. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Ödül alan öğrenciler arasında Sanayiciler İlkokulu öğrencisi Azra Havva Atuk da bulunuyordu. Tekirdağ Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen “Jandarma” konulu resim yarışmasında yaptığı resimle il üçüncüsü olan minik Azra, ödül törenine jandarma kıyafetiyle gitti.
Azra’ya ödülü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş tarafından takdim edildi.

Ödülünü almaya jandarma kıyafetiyle gitti

Ödülünü almaya jandarma kıyafetiyle gitti

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