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  4. Odun ararken evinin bodrumundan hayvan iskeleti çıktı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum!

Odun ararken evinin bodrumundan hayvan iskeleti çıktı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kayseri'deki müstakil evinin bodrum katında odun parçası ararken hayvan iskeleti bulan 39 yaşındaki kuaför İbrahim Çeliker, "Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇTİ

Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

MANGAL YAPMAK İÇİN ODUN ARARKEN BULDU

Çeliker, Müze Müdürlüğü’nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Mangal yapacaktık, odun ararken elimize bu geldi. Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz. "

MÜZEYE TESLİM EDECEKLER

MÜZEYE TESLİM EDECEKLER
"Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. "

'BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM'

'BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM'
"Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz."

ODUNUN ÜZERİNE YAPIŞMIŞ

ODUNUN ÜZERİNE YAPIŞMIŞ
"Bir de odunun üzerinde yapışıp kalması biraz ilginç. Kaç senelik olduğuna artık uzmanlar karar verir." (DHA)
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