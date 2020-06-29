Odun ararken evinin bodrumundan hayvan iskeleti çıktı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum!

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, dün mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti gördü. MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İRTİBATA GEÇTİ Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

MANGAL YAPMAK İÇİN ODUN ARARKEN BULDU

Çeliker, Müze Müdürlüğü’nden gelecek görevlilere iskeleti teslim edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Mangal yapacaktık, odun ararken elimize bu geldi. Ben bunun ya kedi ya da sansar olabileceğini düşünüyorum. Artık uzmanlar baktığında hangi hayvan olduğunu öğreniriz. "

MÜZEYE TESLİM EDECEKLER "Bu hayvan iskeletini müzeye vermemiz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. En azından gelecek neslin bakma imkanı olur. "

'BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRÜYORUM' "Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Kaç senelik olduğunu bilmiyoruz."