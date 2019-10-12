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Odun ateşi ve kaynak suyuyla pişen çayın tadına doyulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin dağlık kesiminde kahvehane işleten Halil İbrahim Bingöl (56), bir asrı aşkın şekilde yapılan yöntemle çay demliyor.

Odun ateşi ve kaynak suyuyla pişen çayın tadına doyulmuyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin dağlık kesiminde kahvehane işleten Halil İbrahim Bingöl (56), bir asrı aşkın şekilde yapılan yöntemle çay demliyor. Bölgeye dağ yürüyüşüne gelenler başta olmak üzere yöre halkı, leziz çayı keyifle içiyor.
İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki kırsal Bağyaka Mahallesi'nin dağlık Çatakbağyaka mevkiinde kahvehane işleten evli ve 3 çocuk babası Halil İbrahim Bingöl, bir asrı aşkın şekilde yapılan yöntemle çay demlemeye devam ediyor. Marçalı Dağı eteklerinden gelen doğal kaynak suyunu kullanan Bingöl, uzun süreli yandığı için başta meşe ve çam odununu tercih ediyor. Bingöl, çayın demlenme sürecinde ağır ateşte kaynayan su sayesinde çayın özünün çıktığını böylece demin taze kadığını ifade etti. Karadeniz Bölgesi'nin çayını tercih ettiğini vurgulayan Bingöl, ortaya çıkan lezzetin tiryakilik yarattığını vurguladı. Sabah 08.00'de işletmesini açtığını, çay suyunu koyup temizlik yaptıktan sonra çayı demlediğini ifade eden Bingöl, kahvehanede 4 masanın bulunduğunu, yeşilliğin içinde 640 rakımdaki Çatakbağyaka'ya yürüyüş için gelenlerin ise çayın tadına doyamadığını anlattı.
'BU ÇAYIN LEZZETİ BAMBAŞKA'
İlk olarak muhtarlığın sonra da belediyenin işlettiği kahvehaneyi 6 yıl önce belediyeden devraldığını belirten Halil İbrahim Bingöl, "Ömrüm yettiği sürece bu yöntemle çay demlemeyi sürdürmek istiyorum. Bu çayın lezzeti bambaşka. Bu lezzeti bilen bilir. İlçe genelinden buraya gelip 5'şer bardak çay içerler. 1 bayrak çay 1 lira 25 kuruş. Bizim buraların Karadeniz'den farkı yok. Adeta Karadeniz'den esinlenmiş bir yerleşim. İnsanlar gelip gezsinler. Her yerde meşe, zeytin, palamut, çam türlü türlü ağaçlar var. İnsanı sıcak kanlı. Dağ yürüyüşü için gelenler çok oluyor. Yürüyüş yapmak için çok güzel parkurlar var. Karadeniz köylerini aratmayan yerleşimimize herkesi davet ediyoruz" dedi.
Kahvehanenin müdavimlerinden Ali Rıza Öztürk (47), "Bu çayın tadı bambaşka. Yakın çevremizde odun ateşinde çay yapan başka bir kahvehane bulunmuyor" diye konuştu.
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Odun ateşi ve kaynak suyuyla pişen çayın tadına doyulmuyorOdun ateşi ve kaynak suyuyla pişen çayın tadına doyulmuyorOdun ateşi ve kaynak suyuyla pişen çayın tadına doyulmuyorOdun ateşi ve kaynak suyuyla pişen çayın tadına doyulmuyor

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