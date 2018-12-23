HABER

Odun ateşinde salep lezzeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:57 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın ünlü dondurmacılarından Sami Kervancıoğlu, kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor.

Odun ateşinde salep lezzeti

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın ünlü dondurmacılarından Sami Kervancıoğlu, kış mevsiminin sıcak içeceklerinden olan salebi, bakır kazanda, odun ateşinde pişirip müşterilerine ikram ediyor. Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin makinelerde hazırlanandan çok daha lezzetli olduğunu söyledi.
Tescilli Maraş dondurmasına tat ve kıvam veren Ahir Dağı'nın eteklerinde yetişen orkideden elde edilen salep, aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden. İnsan sağlığına da çok faydalı olan salep, ünlü dondurmacı Kervanhan'da eski usullerle pişirilip ikram ediliyor. Salep, iş yerinin bahçesine kurulan bakır kazanda odun ateşinde pişirilip, müşterilere ikram ediliyor.
​Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, odun ateşinde pişen salebin, makinelerde hazırlananlara göre çok daha farklı ve güzel olduğunu söyledi.
'KOKUSUNU 1 KİLOMETREDEN ALIRSIN'
Sami Kervancıoğlu, Ahir Dağı eteklerinde toplanan orkide yumrularının sütte pişirildikten sonra ipe dizilerek 1 sene bekletildiğini, daha sonra öğütülüp kullanıma hazır hale getirildiğini söyledi. Sıcak salebin lezzetli olmasının yanında sağlığa faydalı bir içecek olduğunu ifade eden Kervancıoğlu şunları söyledi:
"Salebimizi yaparken doğal salep, keçi sütü ve şeker kullanıyoruz. Kesinlikle katkı maddesi yok. Ayrıca sütümüzü pişirirken bakır kazanlarda altında odun yakarak pişiriyoruz. Çünkü odun ateşi ve bakır kazanlarda pişen salep, çok daha lezzetli oluyor. Bu nedenle biz de hep eskiyi yad ederek bu işe başladık. Çünkü bu meslek bizim ata ve dede mesleğimiz, biz böyle gördük ve şu anda da bu geleneğimizi Kahramanmaraş'ta sürdürüyoruz. Bunu böyle pişirdiğimiz zaman 1 kilometre öteden kokusunu alıyoruz. Salep, insana güç ve kuvvet veriyor, kendinizi dinç halde hissediyorsunuz. Bu salebi Kahramanmaraş'ın dışında hiçbir yerde bulamazsınız."
Müşteriler, bakır kazanda pişen, üzerine tarçın ve Antep fıtığı dökülerek servis edilen salebin çok daha lezzetli olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Odun ateşinde salep lezzetiOdun ateşinde salep lezzetiOdun ateşinde salep lezzetiOdun ateşinde salep lezzeti

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldıMetin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı
Milli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandıMilli Piyango kuyruğu havadan böyle fotoğraflandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Kılıçdaroğlu: Kubilay'ı katleden zihniyete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

'Kubilay'ı katleden karanlık zihniyet...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.