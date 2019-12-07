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Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alandan traktörle odun çeken Hayri Çelik (25), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Ulus’a bağlı İnceçam Köyü Sefer Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda odun çeken işçi Hayri Çelik yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Çelik, traktörün altında kaldı. Diğer orman işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince traktörün altından çıkarılan Çelik'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik’in cesedi morga kaldırıldı.

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Odun çekerken traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

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