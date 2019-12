Odun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadı

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, odun hırsızlığını görüp, ifade veren orman işçisi Ali Doğu’nun (44) kamyonu önce kundaklanıp, ardından kurşunlandı. Eşinin cep telefonu numarası sosyal medyada paylaşılan Doğu, başka bir orman bölgesinde çalışmak zorunda kaldı. Ali Doğu, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

Odun hırsızlığı, 8 Ekim günü Ovacuma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Çoğuldere mevkisinde meydana geldi. Orman yolu kenarında istiflenmiş odunların çalınması üzerine köyün girişindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Orman işçisi Ali Doğu’nun otomobili ve plakasız bir traktör tespit edildi. Bunun üzerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma, Doğu'nun ifadesine başvurdu. Orman işçisi Doğu, ifadesinde komşu köyde yaşayan İ.Ö.'nün, 1 ton odunu 500 lira karşılığında M.Ö., M.D. ve N.E.’den satın aldığını ileri sürdü. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak olaydan bir süre sonra Ali Doğu’nun kamyonu önce kundaklandı ardından kurşunlandı. Orman İşletme Şefliği’ne ait hizmet binası yakıldı. Adı açıklanmayan orman muhafaza memurunun evinin camları kırıldı. Muhafaza memurunun görev yeri değiştirilirken, Ali Doğu başka bir bölgeye verildi. Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Ali Doğu, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, orman işçisi Doğu can güvenliğinin olmadığını söyledi. Ali Doğu, "Ormandan gelirken traktörü çekip, odunları yüklemeye başlamışlar. Ben de yol istedim. Bana ‘10-15 dakika bekle’ dediler. Bekleyemeyeceğimi söyleyince yolu açtılar. Ertesi sabah Orman İşletme Şefliği’nden beni çağırdılar. ‘Odunu sen çaldın’ dediler. Güvenlik kamerası görüntüsünde otomobilim geçtikten 5 dakika sonra traktörün geçtiği görülüyor. Ben traktörü gördüğümü söyledim. İsimleri vermedim. Karakola gidip, gördüklerimi anlattım. 10 gün sonra cep telefonumdan tehdit edip, ifademi geri almamı istediler. Almayacağımı söyledim. Bir hafta sonra kamyonumu kundakladılar. Kamyonumu yaptırdım. 15 gün sonra ise karakola 30 metre mesafede kamyonumu kurşunladılar. Daha sonra Orman İşletmesi'ne ait bina yakıldı. Orman muhafaza memurunun evi taşlandı" dedi.

Tehditlerin devam ettiğini ifade eden Ali Doğu, "Devamlı tehdit ediyorlar. ‘Daha seninle işimiz bitmedi’ diyorlar. Şu an ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Can güvenliğim yok. Eşimin cep telefonu numarasını sosyal medyadan paylaşmışlar, tanımadığımız şahıslar arıyor. Savcılığa da bildirdim bunları. Adalet istiyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI