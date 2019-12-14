HABER

Odun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, odun hırsızlığını görüp, ifade veren orman işçisi Ali Doğu’nun (44) kamyonu önce kundaklanıp, ardından kurşunlandı. Eşinin cep telefonu numarası sosyal medyada paylaşılan Doğu, başka bir orman bölgesinde çalışmak zorunda kaldı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, odun hırsızlığını görüp, ifade veren orman işçisi Ali Doğu’nun (44) kamyonu önce kundaklanıp, ardından kurşunlandı. Eşinin cep telefonu numarası sosyal medyada paylaşılan Doğu, başka bir orman bölgesinde çalışmak zorunda kaldı. Ali Doğu, can güvenliğinin olmadığını söyledi.
Odun hırsızlığı, 8 Ekim günü Ovacuma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Çoğuldere mevkisinde meydana geldi. Orman yolu kenarında istiflenmiş odunların çalınması üzerine köyün girişindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Orman işçisi Ali Doğu’nun otomobili ve plakasız bir traktör tespit edildi. Bunun üzerine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma, Doğu'nun ifadesine başvurdu. Orman işçisi Doğu, ifadesinde komşu köyde yaşayan İ.Ö.'nün, 1 ton odunu 500 lira karşılığında M.Ö., M.D. ve N.E.’den satın aldığını ileri sürdü. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ancak olaydan bir süre sonra Ali Doğu’nun kamyonu önce kundaklandı ardından kurşunlandı. Orman İşletme Şefliği’ne ait hizmet binası yakıldı. Adı açıklanmayan orman muhafaza memurunun evinin camları kırıldı. Muhafaza memurunun görev yeri değiştirilirken, Ali Doğu başka bir bölgeye verildi. Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ile Ali Doğu, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, orman işçisi Doğu can güvenliğinin olmadığını söyledi. Ali Doğu, "Ormandan gelirken traktörü çekip, odunları yüklemeye başlamışlar. Ben de yol istedim. Bana ‘10-15 dakika bekle’ dediler. Bekleyemeyeceğimi söyleyince yolu açtılar. Ertesi sabah Orman İşletme Şefliği’nden beni çağırdılar. ‘Odunu sen çaldın’ dediler. Güvenlik kamerası görüntüsünde otomobilim geçtikten 5 dakika sonra traktörün geçtiği görülüyor. Ben traktörü gördüğümü söyledim. İsimleri vermedim. Karakola gidip, gördüklerimi anlattım. 10 gün sonra cep telefonumdan tehdit edip, ifademi geri almamı istediler. Almayacağımı söyledim. Bir hafta sonra kamyonumu kundakladılar. Kamyonumu yaptırdım. 15 gün sonra ise karakola 30 metre mesafede kamyonumu kurşunladılar. Daha sonra Orman İşletmesi'ne ait bina yakıldı. Orman muhafaza memurunun evi taşlandı" dedi.
Tehditlerin devam ettiğini ifade eden Ali Doğu, "Devamlı tehdit ediyorlar. ‘Daha seninle işimiz bitmedi’ diyorlar. Şu an ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Can güvenliğim yok. Eşimin cep telefonu numarasını sosyal medyadan paylaşmışlar, tanımadığımız şahıslar arıyor. Savcılığa da bildirdim bunları. Adalet istiyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

PARTNER'İkimiz de çok rahat takılabilirdik ama bir aile olmak istedik''İkimiz de çok rahat takılabilirdik ama bir aile olmak istedik'
Haldeki yangının zararı 1 milyon liraHaldeki yangının zararı 1 milyon lira
Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçtiDev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.