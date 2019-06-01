HABER

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 14:27 | Son Güncelleme

O ANLARI DHA'YA ANLATTI: ÖLECEĞİMİ SANDIM Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ.

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)

O ANLARI DHA'YA ANLATTI: ÖLECEĞİMİ SANDIM
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ. tarafından parke taşı ve nacakla saldırıda hastanelik edilen Sevcan Yalman'ın, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sırtına gelen parke taşı nedeniyle kaburgalarında kırık ve akciğerinde hasar oluştuğunu belirten Yalman, "Bir yıldır bu adamdan sürekli tehdit alıyorduk. Bizi gürültü gerekçesiyle tehdit ediyor. Daha önce savcılığa şikayet etmiştim, koruma talep etmedim. Önlem olarak, evimin çevresine güvenlik kamerası taktırdım. Önce bana şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından yarı çıplak balkondan inip, bana parke taşı ve nacakla saldırdı. Sırtıma defalarca vurdu. Beni öldüreceğini sandım. Komşular yetişmese öldürecekti. Vücudumun her yerinde darp izi var. Şikayetçi oldum" dedi.
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Side’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralıSide’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
Türk Hava Kuvvetleri, 108'inci yaşını kutluyorTürk Hava Kuvvetleri, 108'inci yaşını kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.