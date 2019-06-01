Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (2)

O ANLARI DHA'YA ANLATTI: ÖLECEĞİMİ SANDIM

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde odun kırarken gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusu İsmail İ. tarafından parke taşı ve nacakla saldırıda hastanelik edilen Sevcan Yalman'ın, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Sırtına gelen parke taşı nedeniyle kaburgalarında kırık ve akciğerinde hasar oluştuğunu belirten Yalman, "Bir yıldır bu adamdan sürekli tehdit alıyorduk. Bizi gürültü gerekçesiyle tehdit ediyor. Daha önce savcılığa şikayet etmiştim, koruma talep etmedim. Önlem olarak, evimin çevresine güvenlik kamerası taktırdım. Önce bana şişe, parke taşı ve kova fırlattı. Ardından yarı çıplak balkondan inip, bana parke taşı ve nacakla saldırdı. Sırtıma defalarca vurdu. Beni öldüreceğini sandım. Komşular yetişmese öldürecekti. Vücudumun her yerinde darp izi var. Şikayetçi oldum" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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