HABER

Odun kesen komşu kadını dövüp, nacakla saldırdı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 20:28 | Son Güncelleme

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde komşusu Sevcan Yamal'ı parke taşı ve nacakla döverek hastanelik eden komşusu İsmail İzmir, tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde komşusu Sevcan Yamal'ı parke taşı ve nacakla döverek hastanelik eden komşusu İsmail İzmir, tutuklandı. Geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda jandarma tarafından gözaltına alınan ve Adliye'ye sevk edilen İsmail İzmir, ifadesinde komşusunu darp etmediği, zihinsel engelli birinin darp ettiğini gördüğünü söyledi. Verilen ifadesinin üzerine İsmail İzmir, serbest bırakıldı. Sevcan Yamal'ın parke taşı ve nacak ile komşusu İsmail İzmir tarafından darp edilmesi anının güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla soruşturma tekrar açıldı. Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri İsmail İzmir'i bugün tekrar gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan İsmail İzmir tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kütahya’ya şehit ateşi düştüKütahya’ya şehit ateşi düştü
4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.