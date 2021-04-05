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Odun kesmeye giden yaşlı adam ölü bulundu

05.04.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta araziye odun kesmeye giden yaşlı adam, yakınları tarafından ölü bulundu.

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Sivas’ta araziye odun kesmeye giden yaşlı adam, yakınları tarafından ölü bulundu. Yaşlı adamın torunu, dedesinin cansız bedeninin başında çaresizce bekledi.
Edinilen bilgilere göre, Danişmentgazi Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Ç., sabah odun kesmek için evinden çıkarak Merakum mevkiinde bulunan araziye gitti. Bir süre haber alınamayan yaşlı adamın oğlu Ramazan Ç., durumdan şüphelenerek babasını aramaya başladı. Merakum mevkiindeki araziye giden Ramazan Ç., babasının yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ramazan Ç., durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın torunu Sinan Ç. ve diğer yakınları cansız bedenin başında çaresizce beklediler. Yapılan incelemelerin ardından İsmail Ç.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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