Odun olmaktan kurtarılan asırlık zeytin ağaçlarının verimi ikiye katlandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otoyol yapılması için kamulaştırılan araziden sökülen ve odun olmaktan son anda kurtarılan 1200 ve 800 yıllık iki zeytin ağacı yerlerini sevdi. Geçen yıl 5'er kilo zeytin veren ağaçlar, bu yıl verimi ikiye katladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2630 dönüm alan üzerine kurulu ve içerisinde 20 bini zeytin 25 bin ağaç bulunduran Vakıf Zeytinliği, yılda 2 bin 630 ton tozu emip filtre edip 610 milyon metreküp karbondioksiti oksijene dönüştürüyor.

Alandaki zeytin ağaçlarından ikisinin geçmişi ise ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İstanbul- İzmir arasındaki otoyol projesi kapsamında Akhisar ilçesi güzergahında kamulaştırılan bir arazide bulunan biri 800, diğeri 1200 yaşındaki iki zeytin ağacı sökülüp odun olacakken, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) girişimiyle 2016 yılında Antalya'ya getirildi. ATB'nin işlettiği Vakıf Zeytinliği'ne dikilen ağaçlara 2 yıl süresince titizlikle bakım yapıldı.

AĞAÇLAR YERİNİ SEVDİ 10'AR KİLOGRAM ZEYTİN VERDİ

Yerine kısa sürede alışan ve kök salan zeytin ağaçları, geçen yıl 5'er kilogram zeytin verdi. Asırlık ağaçların zeytin vermesi Vakıf Zeytinliği'ndeki çalışanları mutlu ederken ağaçlar bu yıl verimlerini artırdı. Her iki ağaçtan bu yıl yaklaşık 10'ar kilo zeytin toplanacak.

Ağaçların Antalya'ya getirilmesi konusunda iyi bir karar verdiklerini söyleyen Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, “İlk iki yıl bizim için önemli olan ağacın toprağını ve yerini sevip yaşamasıydı. 3-5 yaşındaki ağaçların yerinin değiştirilmesi halinde yaşaması çok doğaldır. Ancak 20'li yaşlardan sonra hele bir de 1200 yaşındaki bir ağacı yaşatmak kolay değildir. Ağaçlarımız çok şükür yaşadı. Üzerinde 10 kilogram zeytin var" dedi.

Ağaçların daha çok dallanması için gübreleme çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Narin, “Yaşadığına göre artık etrafını düzenleyip bir anıt ağaç haline getireceğiz. Buraya gelenler 1200 yıllık bir ağaca dokunacak" dedi.