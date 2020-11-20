HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Odun toplamak için gitmişti! Kahreden haber

Odun toplamak için gitmişti! Kahreden haber

20.11.2020 22:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Odun toplamak için gitmişti! Kahreden haber

Hakkari'de yaylaya odun toplamak için giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cebrail Çiftçi'nin (45), arama çalışmasında cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin bölgede yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanarak, öldüğü belirlendi.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaşayan Cebrail Çiftçi, önceki gün odun toplamak için Üzümcü köyüne bağlı Keftan Yaylası'na gitti. Ailesinin saatlerce haber alamadığı Çiftçi için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının katıldığı ve vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede, yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlanarak öldüğü belirlenen Cebrail Çiftçi'nin cesedi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Yeni tedbirler devreye girdiYeni tedbirler devreye girdi
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!

En Çok Okunan Haberler

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü

Bakan Koca'dan kritik görüşme!

Koronavirüs salgınına karşı ek kısıtlamalar yürürlüğe girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı

'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp etti! Yeni gelişme

Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yol kaldı

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.