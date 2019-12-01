HABER

Odun toplamaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden odun toplamaya çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, evinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde ikamet eden Necip Sevim (83), cuma günü tarlasına odun toplamaya gitti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evden odun toplamaya çıkan ve bir daha haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, evinin yaklaşık 2 kilometre ilerisinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde ikamet eden Necip Sevim (83), cuma günü tarlasına odun toplamaya gitti. Yalnız yaşayan Sevim’in dönmemesi üzerine komşuları cumartesi günü tarlaya gitti. Tarlanın alt tarafında devrilen el arabasını ve dizili odunları gören mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA, Akut, İHH ekipleri sevk edildi. Dün 18.00’den sonra yaklaşık 80 kişilik ekip yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Bugün sabah 09.20 civarında, yaşlı adamın patika yolun kenarındaki dik yamaçtan yaklaşık 50 metre aşağıya düştüğü belirlendi. Yapılan kontrollerde Sevim’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ceset savcının talimatıyla uçurumdan çıkartılacak.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1)Şişli'de cipe yapılan silahlı saldırı kamerada (1)
Adana’da evlat vahşetiAdana’da evlat vahşeti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Düğün konvoyunda maganda dehşeti! 13 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Maganda dehşeti! Küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Pasaport polisinin kıyafeti değişti

O polislerin kıyafetleri değişti

Adıyaman ve Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

İki ilde uçak seferlerine sis engeli

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Cezaevinden çıktı! Eşiyle evlenen arkadaşını öldürdü

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.