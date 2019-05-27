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Odun yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 23:15 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, odun yüklenen kamyon, toprak kayması sonucu devrildi.

Odun yüklü kamyon devrildi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, odun yüklenen kamyon, toprak kayması sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saatlerinde Gölcük Yukarı Değirmendere’de ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda odun yüklenen 54 E 8127 plakalı kamyon toprak kayması sonucu devrildi. Sürücü Taner Arabacıoğlu kazadan yaralanmadan kurtulurken, kamyondan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken, Taner Arabacıoğlu kontrol amacıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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