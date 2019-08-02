HABER

Odun yüklü tır eve daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü tır yol kenarında bulunan eve daldı.

Odun yüklü tır eve daldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan odun yüklü tır yol kenarında bulunan eve daldı. Odunlar etrafa saçılırken, sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Kaza Bursa-Ankara kara yolunda Kulaca kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl’e doğru seyir halinde olan Enver K. idaresindeki 64 AAK 865 plakalı tır, Kulaca kavşağı mevkiine geldiği sırada kontrolden çıktı. Tır ana yolun kenarında bulunan eve dalarak devrildi. Evde yatanlar büyük bir gürültüye uyandı. Dışarıya çıktıklarında odun yüklü tırın eve girdiğini görünce şok oldular. Üzerlerindeki şoku atlatan evdekiler devrilen tırın sürücüsünü kurtardılar. Çıkarılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonucu evin bahçesinde bulunan araba ve evde maddi hasar meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Odun yüklü tır eve daldı

Odun yüklü tır eve daldı

Odun yüklü tır eve daldı

Odun yüklü tır eve daldı

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Kayıp zihinsel engelliyi iz takip köpeği 'Roka' bulduKayıp zihinsel engelliyi iz takip köpeği 'Roka' buldu
Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 6 yaralıKonya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.