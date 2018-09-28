Odun yüklü TIR'daki yangını, çiftçiler söndürdü

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde odun yüklü TIR alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen çiftçiler, su tankerinden hortumla su sıkarak alevleri söndürdü.
Olay, İznik-Adapazarı karayolu kırsal Karatekin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cengiz Dönmez yönetimindeki 67 SE 650 plakalı TIR'ın dorsesindeki odunlar alev aldı. TIR'ın lastiklerinden çıktığı iddia edilen yangını gören çiftçiler, traktöre bağlı su tankerleriyle yardıma koştu. Çiftçiler, tankerden hortumla su sıkarak alevleri söndürdü. İhbarla gelen itfaiye, yangını tamamen söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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