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Oduncu Pazarı'ndaki yangında 4 iş yeri küle döndü, 2 milyon liralık hasar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, dün gece Oduncu Pazarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, dün gece Oduncu Pazarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürme çalışmalarının yanı sıra TOMA'larla da müdahale edilen yangın, 3 saatte kontrol altına alındı. 4 iş yerinin küle döndüğü, yaklaşık 2 milyon liralık hasarın meydana geldiği yangının izleri bu sabah ortaya çıktı. Sancaktar Mahallesi'nde odun ve kereste satışı yapılan Oduncu Pazarı'nda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmeye başladı. Alevler büyürken, çevre ilçelerden de bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Akaryakıt istasyonunun iş yerlerine yakın olması dolayısıyla yangına çabuk söndürülmesi için TOMA'larla da müdahale edildi. Belediye sulama araçları ve Organize Sanayi Bölgesi'nden getirilen iş makinelerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında alevler, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın sırasında 12 kişi, dumandan etkilendi. Oduncu Pazarı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar soğutma çalışması yapıldı. Yangında 4 iş yeri küle dönerken, 2 iş yerinde de hasar meydana geldi. Yaklaşık 2 milyon liralık hasara yol açan yangının izleri, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Gece boyu alevlerle mücadelenin ardından yanan odun ve keresteler, iş makineleriyle bölgeden tahliye edildi. İş yerleri küle dönen esnaf, yanmayan odun ve keresteleri ayıklayarak, farklı depolara taşıdı. Çıkış nedeni araştırılan yangında iş yeri küle dönen Cengiz Hızar, 750 bin liralık zararı olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan valilik ve belediye görevlilerinden oluşan hasar tespit komisyonu üyeleri de Oduncu Pazarı'na gelerek, hasar tespit çalışması başlattı.

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