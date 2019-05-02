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Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Bursa’da piknikçilerin vazgeçilmezi mangal kömürleri büyük bir meşakkatle birçok aşamadan geçirilerek elde ediliyor.Mustafakemalpaşa ilçesinin Doğanalan köyünde köylüler mangal kömürü üretimine başladı.

Bursa’da piknikçilerin vazgeçilmezi mangal kömürleri büyük bir meşakkatle birçok aşamadan geçirilerek elde ediliyor.
Mustafakemalpaşa ilçesinin Doğanalan köyünde köylüler mangal kömürü üretimine başladı. Dağlardan kestikleri meşe odunlarını kısa kısa kesen köylüler, bu odunları dağ gibi yığıp, etrafını saman ve çalıyla kaplayarak yakıyor. Bu yakma işlemi 12 gün boyunca yavaş yavaş devam ediyor. 12 gün sonra küllerin arasından mangal kömürleri tek tek çıkartılıp satışa hazır hale geliyor. Bir kilo mangal kömürü 4 kilo odundan meydana geliyor.
Büyük zorluklar altında üretilen mangal kömürünü köylüler kilosunu 3 ile 4 lira 50 kuruş arasında fiyatla toptancılara satıyor.
Meşe odunundan elde edilen mangal kömürünün etlere ayrı bir lezzet kattığını ifade eden Erol Yılmaz, "Kısa kısa kestiğimiz düzgün meşe odunlarını üst üste yığarak işe başlıyoruz. Sonra bu odunların üzerini saman ve çırpıyla kapatıp üzerini toprakla örtüyoruz. Odun kulesinin ortasından ateş atıyoruz. Bu şekilde bu odunlar 12 gün yavaş yavaş yanıyor. Ateş söndükten sonra soğutmaya alıyoruz. Bu kömürü piknik ve mangal işi yapanlar tercih ediyor. Yılda 20 ton kömür üretimi yapıyorum. 4 kilo odundan 1 kilo mangal kömürü çıkıyor. Kilosunu ise 3 ila 4 lira 50 kuruş arasında satıyoruz" dedi.

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar
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