HABER

Odunluğun yanmasını ağlayarak izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.
Yangın öğleden sonra Karaca Mahallesi 1303 Sokakta meydana geldi. Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangını fark eden ve evde oğlu ile yaşayan Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi. Yangına söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını ağlayarak anlatan Zürriyet Otlu, Yangını kendim söndürmeye çalıştım beceremedim. Allah razı olsun komşularım itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. dedi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Karadeniz'den dönen savaş gemisi Sirkeci'ye demirlediKaradeniz'den dönen savaş gemisi Sirkeci'ye demirledi
Başındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldıBaşındaki sargıyla aynı kazada ölen arkadaşının cenazesine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

G.Saray'dan çıldırtan transfer hamlesi!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yedikule'de bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Soğuk hava barajı dondurdu

Soğuk hava barajı dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.