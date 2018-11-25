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Odunluk ağaçları sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan marangoz Atila Öner (47), yakacak odun olarak ayrılan ağaçları, formunu bozmadan kesip biçerek birbirinden ilginç objelere dönüştürüyor.

Odunluk ağaçları sanata dönüştürüyor

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan marangoz Atila Öner (47), yakacak odun olarak ayrılan ağaçları, formunu bozmadan kesip biçerek birbirinden ilginç objelere dönüştürüyor.
Atilla Öner'in el işçiliğiyle yaptığı masa, sandalye, koltuk, ayna, çerçeve, raf, kitaplık, dolaplar, avize ve mumluklar ilgi görüyor. Çalışmalarında kuruyan ve yakacak olarak ayrılan zeytin ağaçlarının yanı sıra badem, keçiboynuzu, kestane, meşe, çam, sandal ve benzeri ağaçları kullanan, evli ve 3 cocuk babası Öner'in tamamen ağaç malzemelerden donattığı inşaat bürosu ise sanat galerisini andırıyor. Datçalı bir iş adamına ait büronun masasını kestane ağacından, masanın kaidesini zeytin ağacından yapan Öner, avize, koltuk, kapı ve mutfakta çam, ayna ve resim çerçevelerinde ise meşe ağaçlarını kullandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 15 yıl önce Datça'ya gelerek marangozluğa başladığını belirten Öner, son yıllarda meslekte zor günler geçirdiklerini söyledi. Fabrikasyon üretimin karşısında arayışa girdiğini, çareyi geçmişte bulduğunu belirten Öner, "Sosyal medya ortamında görüp çok beğendiğim ve özellikle yabancı ülkelerde farklı ağaç türleri kullanılarak yapılan çalışmaları kendime örnek aldım. Böylelikle yakacak odun ve atık malzemeleri yeniden kullanım amacıyla dönüştürmeye başladım. Kuruyan zeytin ağaçlarından ayna çerçeveleri yaparak başladığım çalışmalar büyük ilgi gördü. Bunun üzerine yaptığım ürünleri çeşitlendirdim. Şu anda abajurlar, mumluklar, mutfak dolapları, sehpalar, masa ve sandalyeler, koltuklar yapıyorum" diye konuştu.
Ağacı kullanırken özellikle formunu bozmamaya özel önem gösterdiğini belirten Öner, "Zeytin ağacının birbirinden ilginç şekilleri insanı büyüler. Ağacı kesip keresteye dönüştürmektense, olduğu gibi kullanarak güzelliğini korumak ve ona yeniden hayat vermek beni mutlu ediyor. Yaptığım çalışmaları, işyerimin yanında açtığım sergi salonunda halkın beğenisine sunuyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Odunluk ağaçları sanata dönüştürüyorOdunluk ağaçları sanata dönüştürüyorOdunluk ağaçları sanata dönüştürüyorOdunluk ağaçları sanata dönüştürüyor

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