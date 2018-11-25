HABER

Odunluk ağaçları sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan marangoz Atila Öner (47), yakacak odun olarak ayrılan ağaçları, formunu bozmadan kesip biçerek birbirinden ilginç objelere dönüştürüyor.

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan marangoz Atila Öner (47), yakacak odun olarak ayrılan ağaçları, formunu bozmadan kesip biçerek birbirinden ilginç objelere dönüştürüyor. Atilla Öner'in el işçiliğiyle yaptığı masa, sandalye, koltuk, ayna, çerçeve, raf, kitaplık, dolaplar, avize ve mumluklar ilgi görüyor. Çalışmalarında kuruyan ve yakacak olarak ayrılan zeytin ağaçlarının yanı sıra badem, keçiboynuzu, kestane, meşe, çam, sandal ve benzeri ağaçları kullanan, evli ve 3 cocuk babası Öner'in tamamen ağaç malzemelerden donattığı inşaat bürosu ise sanat galerisini andırıyor. Datçalı bir iş adamına ait büronun masasını kestane ağacından, masanın kaidesini zeytin ağacından yapan Öner, avize, koltuk, kapı ve mutfakta çam, ayna ve resim çerçevelerinde ise meşe ağaçlarını kullandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 15 yıl önce Datça'ya gelerek marangozluğa başladığını belirten Öner, son yıllarda meslekte zor günler geçirdiklerini söyledi. Fabrikasyon üretimin karşısında arayışa girdiğini, çareyi geçmişte bulduğunu belirten Öner, "Sosyal medya ortamında görüp çok beğendiğim ve özellikle yabancı ülkelerde farklı ağaç türleri kullanılarak yapılan çalışmaları kendime örnek aldım. Böylelikle yakacak odun ve atık malzemeleri yeniden kullanım amacıyla dönüştürmeye başladım. Kuruyan zeytin ağaçlarından ayna çerçeveleri yaparak başladığım çalışmalar büyük ilgi gördü. Bunun üzerine yaptığım ürünleri çeşitlendirdim. Şu anda abajurlar, mumluklar, mutfak dolapları, sehpalar, masa ve sandalyeler, koltuklar yapıyorum" diye konuştu. Ağacı kullanırken özellikle formunu bozmamaya özel önem gösterdiğini belirten Öner, "Zeytin ağacının birbirinden ilginç şekilleri insanı büyüler. Ağacı kesip keresteye dönüştürmektense, olduğu gibi kullanarak güzelliğini korumak ve ona yeniden hayat vermek beni mutlu ediyor. Yaptığım çalışmaları, işyerimin yanında açtığım sergi salonunda halkın beğenisine sunuyorum" dedi.

Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!Tarihin en ilginç olayını okumaya hazır mısınız: İşte Demir Maskeli Adam!
Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kameradaOtomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
Otomobillerden hırsızlık yayan şüpheli kameradaOtomobillerden hırsızlık yayan şüpheli kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

O zamanlar figürandı! Şimdi başrolden aşağı oynamıyor

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokakta

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Cami avlusunda korkunç olay!

Cami avlusunda korkunç olay!

Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarada tek tipe geçilecek

Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarada tek tipe geçilecek

Van'da bulunan iskelet 2 bin 777 yıllık çıktı

Van'da bulunan iskelet 2 bin 777 yıllık çıktı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'en önümüzdeki hafta için yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'en önümüzdeki hafta için yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.