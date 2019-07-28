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Odunlukta çıkan yangın iki eve sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde odunlukta çıkan, yandaki iki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde odunlukta çıkan, yandaki iki eve de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evler zarar gördü. Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Firdevs Durmuş'a (80) ait evin bahçesindeki odunlukta öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Durmuş'a ait 2 katlı ahşap ev ile il dışında yaşayan çocukları tarafından yaptırılan eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, her iki evde de maddi zarar oluştu. Kısa süre önce alınan ev eşyaları da kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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