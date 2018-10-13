Odunluktaki yangın evi kül etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde odunlukta çıkan yangın bitişikteki evi kullanılamaz hale getirdi. Hasan Fidan ve ailesi evlerinin yanışını gözyaşları dökerek izledi.

Kırsal Akhisar Mahallesi Palanga Sokak'ta, Hasan Fidan'a ait evin bahçesindeki odunlukta yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Hasan Fidan'a ait tek katlı eve sıçradı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, odunluk ve evdeki alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda yangın söndürüldü. Yangında Hasan Fidan'a ait ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi. Hasan Fidan ve ailesi evlerinin yanışını gözyaşları dökerek izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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