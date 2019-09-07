Odunpazarı Modern Müze kapılarını açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve müzenin kurucusu Erol Tabanca, müzenin inşaat aşamasında bile çevre esnafından ve vatandaşlardan destek gördüklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Bizimle birlikte yakın çevremiz de heyecan duymaya başladı. Benim kızım uzun yıllar Amerika'da okudu, orada çalışmalarını sürdürüyordu. Ne zaman müzenin belli bir aşamaya geldiğini gördüğünde, 'Türkiye'ye gelmek ve müzenin başında olmak istiyorum.' dedi. Gurur duydum, başka ülkelerde ekmeğini kazanmaya çalışan bir insandan, ülkemize gelip vatanına, köklerine dönen bir evlada sahip olduğumu hissettim."

Müzelerin kültürler arası bağları güçlendirdiğini dile getiren Tabanca, müzenin yapım aşamasında güzel hatıralar edindiklerini dile getirdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu, birçok şehri gezdiğini söyledi.