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Odunpazarı’nda milli piyango ve simit satış stantları yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, milli piyango ve simit satış stantlarını yeniliyor.

Odunpazarı Belediyesi, milli piyango ve simit satış stantlarını yeniliyor. Yenilenen stantlar hem görüntü kirliliğinin önüne geçiyor hem de esnaf olumsuz iklim şartlarından korunuyor.
Odunpazarı Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan Hamamyolu ve Köprübaşı Caddesi üzerinde yer alan simit ve milli piyango satış stantları yeni bir görünüme kavuşuyor. Yapılan çalışma ile belirli standartlara uygun hale getirilen simit ve milli piyango satış stantları ile görüntü kirliğinin önüne geçilecek. Ayrıca yenilenen stantlarla ile satış yapan esnafın iklim şartlarından olumsuz etkilenmesi önlenecek. Sadece milli piyango stantları yenilenirken, simit stantları ise görsel açıdan zenginleştiriliyor. Yenilenen satış stantlarında Odunpazarı Bölgesinde bulunan eserlerin görsellerine yer verilecek.

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