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Odunpazarı'nda oylar yeniden sayılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 17:13 | Son Güncelleme

Seçim sonucuna itiraz edilen Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılması kararlaştırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, AK Parti'nin İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verildi.

AK Parti Eskişehir İl Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat İsmail Hakkı Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Odunpazarı Belediye Başkanlığı için tüm oyların yeniden sayılmasını karar verildi." diye konuştu.

Odunpazarı ilçesinde CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 394 oy, AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 207 oy almıştı.

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Eskişehir odunpazarı seçim

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