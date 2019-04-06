HABER

Odunpazarı'nda "yeniden oy sayımı" kararı iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

CHP İl Başkanlığı: - "İl Seçim Kurulunun Odunpazarı ilçesi belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımı, Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu karar ile kaldırılmıştır"

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün kamuoyuyla paylaşılan, İl Seçim Kurulunun Odunpazarı ilçesi belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımı, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar ile kaldırılmıştır. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, mazbatasını planlandığı üzere 8 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de alacaktır." ifadesine yer verildi.

AK Parti'nin bugün İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verilmişti.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Eskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacakEskişehir’de Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacak
Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyorBartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir odunpazarı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

Son dakika! İmamoğlu, son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.