OECD: Korona göçü frenliyor

Koronavirüs salgınından en çok etkilenenler göçmenler oldu. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) raporu, salgın sırasında sağlık hizmetleri, perakende ve sevkiyat gibi temel ihtiyaçlar açısından önem taşıyan sektörlerin ayakta kalmasını sağlayanlar arasında göçmenlerin önemli payı olduğunu ortaya koydu. İlk dalganın zirve döneminde bile hasata yardım için yabancı işçilere seyahat kısıtlamalarından muafiyetler getirildi.

OECD ortalamalarına göre doktorların yüzde 24'ünü, hasta bakıcı ve hemşirelerin de yüzde 16'sını oluşturan göçmenler, virüse karşı mücadelede de en ön saflarda yer aldı. Müşterilerle daha yakın temas içinde olmaları ve genelde kalabalık evler ve yerleşimin yoğun olduğu semtlerde yaşamaları nedeniyle virüse yakalananlar arasında da göçmenlerin oranı ortalamanın üstünde. OECD ülkeleri arasında yapılan bir araştırma, göçmenlerin virüse yakalanma riskinin, yerleşik halkın iki katı olduğunu ortaya koyuyor.

İlk işsiz kalanlar göçmenler

Göçmenler, salgının ekonomik etkilerinden de en çok etkilenen grup. Çoğu göçmen gastronomi, otelcilik ve turizm gibi salgının etkileri nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veren sektörlerde çalışıyor. Bu alanlarda iş sözleşmeleri genelde kısa süreli olduğu için göçmenler arasında işsizlik de diğerlerine göre oldukça yüksek. Konuyla ilgili ayrıntılı veri bulunmamasına rağmen göçmenler için işsizlik sorununun en yoğun olduğu ülkeler güneydoğu Avrupa ülkeleri, İrlanda, İsveç, Norveç ve ABD.