OECD: ‘Küresel Büyüme Yavaşlayacak’

OECD, Euro bölgesinde büyüme beklentisini de düşürdü. Geçen yıl Euro bölgesi için yüzde 1,8 olarak açıklanan tahmin 2019 için yüzde 1’de kaldı.

ABD ile ikinci büyük ekonomi olan Çin arasında süren ticaret gerilimi ve ek gümrük vergilerinin ekonomiye zarar verdiği ve enflasyonu patlattığına dikkat çekilen raporda, Avrupa ülkelerinin de küresel stres yarattığı belirtildi.

‘’Ara Ekonomik Görünüm Tahminleri Mart 2019’’ adlı raporda ülkeler arasında ticaret gerilimleri, siyasi belirsizlikler, iş dünyası ve tüketici güvensizliğinin endişe verici olduğu belirtildi.

OECD öngörüsüne göre dünyanın en büyük ekonomik gücü olan ABD’nin büyümesi de yüzde 0,3 azalarak yüzde 2,6’ya gerileyecek.

Geçici ekonomik görünüm raporunu açıklayan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, küresel büyüme öngörüsünü 2019 yılı için yüzde 3,3 olarak açıkladı. Geçen yıl bu oran yüzde 3,6’ydı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, dünyanın en büyük ekonomilerinde büyümenin yavaşlayacağı öngörüsünde bulundu. OECD, Türkiye için de Kasım ayında açıkladığı küçülme rakamını 0,4’ten 1,8’e çıkararak, aşağı yönlü revize etti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecindeki belirsizliklerin çalışanları ve işletmeleri ekonomik anlamda etkilediğine dikkat çeken OECD, İngiltere’nin büyüme öngörüsünü yarı yarıya azaltarak yüzde 1’in de altına çekti.

OECD’ye göre en önemli endişe kaynağı ülkelerden biri de Türkiye. Raporda, Türkiye için de Kasım ayında açıklanan küçülme rakamı 0,4’ten 1,8’e çıkarılarak, aşağı yönlü revize etti.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, mali piyasalarda istikrar sağlandığı ve dış rekabet gücünün arttığı kaydedildi ancak ekonomide güven sorunu, şirketlerin yüksek borçları, sıkı para politikası ve Euro Bölgesi’ndeki düşük talep nedeniyle, iç ve dış talepte olumsuzlukların süreceği vurgulandı.

OECD, 2020 içinse Türkiye’de öngördüğü yüzde 2,7 büyüme hızını yüzde 3,2’ye çıkardı.

‘’Ara Ekonomik Görünüm Tahminleri Mart 2019’’ raporunda Arjantin ve Güney Afrika ise olumlu yönde ilerleyen nadir ülkeler arasında yer aldı.

OECD, Arjantin için 2019 yılı beklentisini yüzde eksi 2,5’ten eksi 1,5'e yükseltti ve 2020’de ülkenin düze çıkacağını öngördü. Güney Afrika’nın büyüme beklentisi de iki kat arttırılarak 2019 için yüzde 1,7 olarak belirlendi.

OECD başekonomisti Laurence Boone, ‘’Belli başlı bölgelerde keskin bir yavaşlama mali piyasalara da bulaşırsa küresel faaliyetleri bozabilir. Hükümetler riskleri sınırlandırmak için çok taraflı diyaloğu yoğunlaştırmalı ve ekonomik darboğazdan kaçınmak için işbirliğine gitmeli’’ dedi.

