OECD Türkiye ve Dünyanın Büyüme Tahminini Değiştirdi

Yılda 4 kez görünüm raporu yayınlayan OECD, son yayınladığı ekonomik görünüm raporunda, küresel büyüme tahminini, Mayıs ayı tahminlerine göre 2019 ve 2020 dönemlerinde GSYİH'nın yüzde 0,3 ve 0,4 oranında düşürdü. Büyüme rakamları, OECD'nin şu an tahmin ettiği gibi gerçekleşirse, 2019'da % 2,9'a (önceki tahmin 3,2), 2020'de ise % 3'e (önceki tahmin 3,4) gerileyecek. OECD'ye göre, küresel ekonomi, 2008'de yaşanan mali krizinden bu yana en kötü performansını kaydedecek.

OECD, küresel ekonomide daralmaya dikkat çekerek, büyüme tahminlerini düşürdü. Ticaret savaşları, Brexit, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve Körfez'de yaşanan krizlerin dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten OECD, bu yıl büyüme rakamlarının son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşacağı ve 2008 finansal krizi sonrasındaki yüzde 2,9 seviyesine gerileyeceğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin ise beklenenin üstünde sıçrama yaparak 2020 yılında yüzde 1,5 oranında büyümesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yayınladığı Ara Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin, ticaret ve jeopolitik gerilimlerin artması nedeniyle kara bir tablo çizdiği tespitini paylaştı.

Türkiye'ye farklı revizyon

Türkiye'ye ilişkin tahminlerini önemli miktarda revize eden OECD, daha önce 2019 yılı için öngördüğü - 2.9 oranındaki büyüme tahminini, 2.6 oranında revize ederek, -0.3'e yükseltti. Örgüt, bu revizyonda, turizm gibi değişken gelirlerde yaşanan artışın önemli rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin 2020 yılında, büyüme rakamının yüzde 1,5'u aşacağı tahminini ise korudu.

Diğer ülkelerin büyüme rakamları

Raporda, diğer ülke ekonomilerindeki daralmalara da değinen OECD, devletleri harcamaları kısmaya ve yatırım yapmaya çağırdı. Raporda, ABD ekonomisi için 2019 büyüme tahmini yüzde 2,8'den 2,4'e çekilirken, 2020 beklentisi de yüzde 2.3'ten 2'ye revize edildi.

Euro Bölgesi için büyüme tahminlerini de indiren OECD, AB'nin güçlü ekonomilerinin 2019'da yüzde 1,2'den 1,1'e, 2020 yılı için de yüzde 1,4'den 1'e gerileyeceği tespitini yaptı.

AB'nin en güçlü ekonomisi Almanya'ya bütçe uyarısı yapılan raporda, Alman ekonomisinin 2019'da yüzde 0,5, önümüzdeki yıl ise yüzde 0,6 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.