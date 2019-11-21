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OECD, Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:40 | Son Güncelleme

OECD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 0,3'ten yüzde 0,3'e, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 3'e çıkardı

BERLİN (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.

OECD'nin "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğu belirtilerek, konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığı bildirildi. Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 2,9'luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2,9'a düşürüldü.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0,3 olarak tahmin edilmişti.

Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmininin yüzde 3'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021'de toparlanarak yüzde 3,2'e çıkacağı kaydedildi.

Raporda, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, TL'deki değer kaybının da ihracatı desteklediği vurgulandı.

Küresel ekonomik görünüşün bastırılmış olmaya devam ettiği ve aşağı yönlü risklerin büyüyen politika belirsizliği ve zayıflayan iş iklimi ortasında artış gösterdiği kaydedilen raporda, belirsizliğin dünyadaki şirketler için ana endişe haline geldiği belirtildi.

(Sürecek)

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büyüme OECD

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