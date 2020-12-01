OECD Türkiye'nin Büyüme Tahminini Aşağı Çekti

Corona virüsü salgını nedeniyle 2020'de yaşanan büyük şokun ardından, küresel ekonomide torparlanma başladı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) önümüzdeki yıl küresel ekonomilerde yüzde 4'lük toparlanma olacağını açıkladı. OECD, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,3 daralacağını, buna karşın 2021'de yüzde 2,9, 2022'de ise yüzde 3,2 oranında büyüyeceğini öngördü. Buna göre, Türkiye'nin 2020 daralma rakamı beklenenden daha düşük gerçekleşirken, önümüzdeki 2 yıl da büyüme rakamları beklenenden daha düşük gerçekleşecek. Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Umudu Gerçeğe Dönüştürmek" adlı 2020 ekonomik perspektif raporunu açıkladı. OECD Baş ekonomisti Laurence Boone raporun sunumunda, "Aşı çalışmalarının beklenenden daha hızlı sonuç vermesi nedeniyle daha iyimser bir görünüm öngörebildiklerini" söyledi. Boone, "Pandeminin başından bu yana ilk defa daha iyi bir gelecek için umut var. Ama zorluklar da devam ediyor" dedi. Tahminlerini Corana, henüz onaylanmayan virüsü aşılarının bulunmasının ardından revize eden OECD raporunda, daha önce yüzde 4,5 olarak öngörülen 2021'de küresel ekonomideki daralma, yüzde 4,2'ye çekildi. Küresel ekonominin, bu yıl 4,2 oranında daralmasının ardından, önümüzdeki yıl aynı oranda büyümesi, 2022'de de yüzde 3,7 toparlanması bekleniyor.

Rapora göre, Türkiye'de bu yıl daralma öngörülenden daha az seviyede. Bu yıl sonunda yüzde 1,3 oranında daralma olacak. Buna karşılık, 2021'de yüzde 3,9 olarak öngörülen büyüme rakamı 2.9'a, 2022 için yüzde 4,5 olarak öngörülen rakam da 4,2'ye gerileyecek. Kazanan Çin, kaybeden Avrupa Pandeminin ilk merkez üssü olan Çin, virüsü başarıyla kontrol altına alması sayesinde büyük ülkeler arasında, ekonomisi durgunluğa girmeyen tek ülke oldu. Çin'in bu yıl yüzde 1,8 oranında büyüme kaydetmesi, 2021'in sonunda ise yaklaşık yüzde 10'un üzerinde büyümesi bekleniyor. OECD tahminlerine göre ABD kriz öncesi büyüme seviyesini ucu ucuna yakalayacak. Gelişmekte olan ülkelere gelince, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika bu yılı en kötü performanslarını kaydederek tamamlayacak. Pandeminin vurduğu ekonomiler arasında en büyük kaybeden ise Avrupa ülkeleri olacak. Gelişmiş Avrupa ekonomilerinde bu yıl İngiltere ve İspanya en büyük düşüşleri yaşayacak, onu Fransa ve İtalya izleyecek. Almanya, ekonomisi ise bu ekonomilere göre, daha iyi durumda yılı kapatmayı başaracak.

Euro Bölgesi, 2021'in sonunda, 2019 rakamlarının 3 puan altında büyüyecek. Fransa, 2021'i, bir önceki yıla oranla - 2.2, İtalya - 3.9, İngilytere ise -6,3 puan daha düşük kapatacak. Hızlı toparlanma olabilir OECD’nin temkinli iyimserliği, özellikle salgının başlangıcından bu yana hükümetler ve merkez bankaları tarafından uygulamaya konulan büyük yardım planlarına dayanıyor. Hükümetlerin geçici işsizlik yardımları sosyal çöküşü azalttı, devletlerin garanti ettiği krediler iflasları sınırladı ve ekonomik doku yapay olarak canlı tutuldu. Raporda, sert karantina kuralları gevşetildiğinde ekonominin hızlı bir şekilde toparlanabileceğine dikkat çekiliyor. Yaz aylarında karantina sınırlamalarının kaldırılmasıyla büyümede çok güçlü bir toparlanma yaşanmasının buna işaret ettiği belirtiliyor. Bundan daha güçlü bir toparlamanın ise aşı kampanyalarının ilerletildiği 2021'de de gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Baş ekonomist Boone, "2020 yılında yapılan olağanüstü bütçe destekleri, önümüzdeki yıl da gerekli olacak ve karşılığını çok büyük oranda verecek" dedi.