OECD Türkiye’nin Büyüme Tahminini Yukarı Çekti

OECD'nin yayınladığı görünüm raporunda, küresel ekonomide yaşanan durgunluğun devam edeceği belirtildi. Geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan tahminlerde, iyimserliğini koruyan OECD, son raporunda, iyimser tahminleri tümüyle terk ederek, açık bir dille "önümüzdeki yıl için duyulan endişeyi" vurguladı.

OECD, hükümetleri, finansal krizden sonra meydana gelen zorlukların üstesinden gelmek için önlem almaya ve yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek içi net politikalar uygulamaya çağırdı. Raporda, "net politik yönelimler olmazsa" belirsizliğin yerleşeceği ve büyüme perspektiflerinin bundan derinden etkileneceğini vurguladı.

Merkezi Paris'te bulunan OECD, 2019 yılı Ekonomik Görümüm raporunda, finansal krizden bu yana en düşük büyüme rakamlarının kaydedileceğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin ise tersine, 2019 büyüme tahminini yüzde - 0,3'ten yüzde 0,3'e, 2020 büyüme tahminini de yüzde 1,6'dan yüzde 3'e yükseltti.

Bu yıl, son 10 yılın en düşük büyüme rakamlarının kaydedileceğini açıklayan OECD, ekonomik ve diplomatik belirsizliklerin, dünya ekonomisinde "uzun vadeli durgunluğa" yol açtığını belirtti.

Türkiye tahminlerine revizyon

Kurum, küresel büyüme tahminini 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2,9'da tuttu. Ancak 2021 için bu rakamı yüzde 3 olarak öngördü.

OECD, Türkiye ekonomisinin, 2019 büyüme tahminini yüzde - 0,3'ten yüzde 0,3'e yükseltti. Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü yüzde 1,6 büyüme tahminini yüzde 3’e yükseltirken, 2021 yılına ilişkin tahminini ise yüzde 2,3’ten yüzde 3,2’ye revize etti.

Raporun detaylarında, Amerikan ekonomisindeki yavaşlama giderek belirginleşiyor. ABD'de büyümenin Eylül tahminlerine göre 0,1 puan gerileyerek, bu yıl yüzde 2,3'te kalması bekleniyor. Önümüzdeki iki yıl ise büyüme rakamı yüzde 2 oranında tahmin ediliyor.

Çin'in bu yıl beklenenden biraz daha iyi bir sonuç elde edeceği, Eylül tahminlerini 0,1 puan üzerinde tamamlayarak, yüzde 6,2 büyüyeceği öngörülüyor. Çin'in önümüzdeki yıl, yüzde 6'nın gerisine düşerek yüzde 5,7; 2021 yılında ise yüzde 5,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Asya'nın diğer ekonomik devi Hindistan'ın büyüme rakamlarının ise önümüzdeki yıl yüzde 6,2; bir sonraki yıl yüzde 6,4 olacağı belirtiliyor.

Avrupa'ya gelince, Euro bölgesi 2019'da yüzde 1,2; 2020'de yüzde 1,1; 2021'de ise yüzde 1,2 oranında büyüyecek. Fransa bu yıl 1,3 oranında büyüdükten sonra, 2020'de ve 2021'de yüzde 1,2 oranında büyüme sergileyecek.