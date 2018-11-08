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OECD'den "antibiyotiklere dirençli bakteri" uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.11.2018 02:17 | Son Güncelleme

Kuruluş tarafından hazırlanan bir araştırmaya ilişkin raporda, antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmaması durumunda 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın ölebileceği uyarısı yapıldı

PARİS (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), antibiyotiklere dirençli bakterilerin artmasına karşı önlemler alınmamasının, 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın ölümüne neden olabileceği uyarısında bulundu.

OECD, antibiyotik ve bakterilerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bir rapor yayımladı.

Raporda, antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin artmasını engelleyecek önlemler alınmaması durumunda gelecek 30 yıl içinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'da 2,4 milyon insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi. Ayrıca raporda, küçük ve basit önlemler alınarak enfeksiyondan kaynaklanan 4 ölümden 3'ünün önlenebileceği vurgulandı.

Hastalıkların ortaya çıkmasının ardından bakterilerle mücadele için 33 OECD ülkesinde yıllık ortalama 3,5 milyar dolar harcandığı kaydedilen raporda, bakterilerin yayılmasını engelleyecek adımlar atılmasının insanların hayatlarının kurtulması ve uzun vadede ekonomi yapılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.

Raporda, ülkelere göre antibiyotiklerin hastalar üzerindeki etkisini sıralandı. Buna göre, OECD ülkeleri arasında en çok İtalya, Yunanistan ve Portekiz'de insanlar hayatını kaybedecek.

Söz konusu raporda, Türkiye, Kore ve Yunanistan'da antibiyotiklerin bakterilere karşı direncinin düşük olduğu bilgisi paylaşıldı. OECD raporunda, bu ülkelerde bakterilere karşı direncin İzlanda, Hollanda ve Norveç'e göre 7 kat daha düşük olduğu ifade edildi.

Raporda, düşük ve orta gelirli ülkelerde bakterilere karşı direncin yüksek olduğu bilgisine de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
antibiyotik Bakteri OECD

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