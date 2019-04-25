BERLİN (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2019 İstihdam Görünüm Raporu'nda, gelecek 20 yılda robotlar ve bilgisayarların, mevcut işlerin yüzde 14'ünü yok edecek şekilde tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Rapor, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in katılımıyla Berlin'de düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.

Gelecek 20 yılda robotlar ve bilgisayarların, mevcut işlerin yüzde 14'ünü yok edecek şekilde tehdit ettiği belirtilen raporda, mevcut işlerin yüzde 32'sinin de şirketlerde "otomasyonla" çok derin dönüşüm geçirme olasılığı bulunduğu, özellikle düşük vasıflı işçilerden başlanarak tüm çalışanlar için eğitim fırsatlarının acil olarak genişletilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Robotların ve otomasyonun işleri hızla değiştirdiği aktarılan raporda, hükümetlerin, bunun etkilerine karşı hızlı hareket etmesi gerektiği, aksi halde gittikçe kötüleşen sosyal ve ekonomik etkileriyle yüzleşmek zorunda kalacağı vurgulandı.

Raporda, "OECD araştırmacıları, örgüte bağlı 36 üye ülkede yetişkinlerin yüzde 56'sının bilgi ve iletişim teknolojilerinde 'temel' düzeyde yeteneğe sahip olduklarını ya da bu konuda 'hiç' yetenekli olmadıklarını ortaya koydu. Yetişkinlerin büyük çoğunluğunun gelecekteki işlerin gereksinimlerini karşılaması için beceri kazanması veya yeniden eğitilmesi gerekiyor." denildi.