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OECD’den sanayi ülkelerine bencillik uyarısı

14.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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OECD Genel Sekreteri, ABD, Kanada gibi zengin sanayi ülkelerinin nüfuslarının çok üstünde doz aşı satın aldığını belirterek “Niçin yoksul ülkelerdeki 5 milyar insanı düşünmüyoruz?” sorusunu yöneltti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, koronavirüs aşısı konusunda sanayi ülkelerini bencilliğe karşı uyardı. "Bazı gelişmiş ülkelerin çok fazla aşıya sahip solduğunu, bazı ülkelerin ise elinde hiçbir şey bulunmadığını” belirten Gurria, "Niçin yoksul ülkelerdeki beş milyar insanı düşünmüyoruz?” sorusunu yöneltti.

Alman Die Welt gazetesine konuşan OECD Genel Sekreteri, 40 milyon nüfuslu Kanada'nın 300 milyon dozluk aşıyı güvenceye aldığını, ABD'nin 300 milyon nüfus için 800 milyon doz satın aldığını belirtti.

Almanya'nın da Kanada ve ABD örneklerindeki kadar orantısız olmasa da nüfusundan daha fazla doz almaya çalıştığını kaydeden Gurria, "Aşının daha adil bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bu herkes için akıllıca olur. Bu virüs ancak dünyanın her yerinde mağlup edildiğinde yenilmiş olacak” diye konuştu.

Koronavirüs pandemisinin insanlığın tarihte karşı karşıya kaldığı en "çok taraflı” sorun olduğunu belirten Gurria, buna rağmen krize karşı ulusal bazda tek taraflı verilen mücadelelere tanık olunduğunu kaydetti. Gurria, "Yine de önümüzdeki aşılama döneminde bütünü düşünme ve daha cömert davranma şansımız var” dedi.

epd/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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