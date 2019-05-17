“OECD'nin 2020'de dijital vergi konusunda anlaşmasını bekliyoruz”

BERLİN (AA) – Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Google, Amazon ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirleri için asgari vergi seviyesi için çalıştıklarını belirterek, “Gelecek yıl yaz aylarında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nünde (OECD) asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum.” dedi.

Brüksel’de Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Scholz, bakanların toplantısında dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesini masaya yatırdıklarını söyledi.

Scholz, “OECD düzeyinde hatta G7 ve G20 seviyesinde uluslararası bir anlaşma yolundayız. Gelecek yıl yaz aylarında OECD'de asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Aynı zamanda şirketlerin vergilendirilmesi konusunda da dijital ekonominin daha iyi vergilendirilmesine yol açacak bir anlaşmaya ihtiyacımız olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakan Yardımcısı Scholz, en az dokuz AB ülkesinde mali işlem vergisi getirilmesine ilişkin olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde ilerleme beklediğini de belirtti.