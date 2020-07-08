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OECD'ye göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

08.07.2020 08:17 | Son Güncelleme

OECD'nin (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) açıkladığı verilere göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişinin işsiz kalmasına yol açabilir.

OECD'ye göre koronavirüsün ikinci dalgası 80 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Merkezi Paris'te bulunan 37 üyeli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), koronavirüsün ikinci dalgasının işsizlik oranını yüzde 12'ye çıkarabileceğini bildirdi. OECD üye sayısına göre, bu, 80 milyon kişinin işsiz kalabileceği anlamına geliyor.

Merkezi Paris'te bulunan OECD salı günü açıkladığı son raporunda daha şimdiden koronavirüs krizinin istihdam piyasasını 2008 finansal krizinden 10 kat daha kötü vurduğunu aktardı.

Kurum, 37 üyesindeki toplam işsizlik oranının Nisan'da 10 yılın zirvesine çıkarak yüzde 8,5 olduğunu, mayıs ayında ise bu oranının 8,4'e indiğini duyurdu.

2020 yılının sonunda bu oranının yüzde 10'a varması bekleniyor. 2019 yılında işsizlik oranı yüzde 5,3 olmuştu.

İkinci dalga ile bu oranının yüzde 12'ye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Business Insider haber sitesi, OECD'ye üye ülkelerin nüfusunun yaklaşık 666 milyon olduğunu, bunun da işsiz kalacakların sayısının 80 milyonu bulması anlamına geldiğini vurguladı.

Raporda aynı zamanda istihdam piyasasının 2021'den daha önce toparlanmasının beklenmediği belirtildi.

Raporda işsizlikten en olumsuz etkilenenlerin gençler ve kadınlar olduğu ifade edildi.

Büyük Buhran'dan beri görülen bu en büyük istihdam krizinin eşitsizlikleri ve yoksulluğu artırmasının beklendiği, bu krizin sosyal bir krize dönüşmemesi için ülkelerin bir an önce güçlü sosyoekonomik politikalar geliştirmesi gerektiği aktarıldı.

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